Столичный ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Три шайбы из пяти в составе армейцев забросил нападающий Кирилл Капризов. Он открыл счёт уже на второй минуте встречи, затем отличился на за полторы минуты до первого перерыва. За минуту до финальной сирены форвард оформил хет-трик.

Ещё по одной шайбе на свой счет записали Сергей Калинин и Михаил Григоренко, Капризов в дополнение к точным броскам занес себе в актив ассистентское очко.

В составе «Локомотива» отличились Стефан Да Коста и Якуб Накладал.

В следующем матче, который состоится 19 сентября, ЦСКА примет дома «Адмирал», «Локомотив» на выезде сыграет с рижским «Динамо».