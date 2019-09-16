«Ростов» на своем поле нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Открыть счёт удалось игрокам «Ахмата»: на 19-й минуте полузащитник Одисе Роше реализовал пенальти. «Ростов» не смог отыграться до перерыва, но ответил забитым голом во втором тайме. Отличился полузащитник Хорен Байрамян. Спустя десять минут норвежский хавбек Матиас Норманн вывел «Ростов» вперёд и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 20 очков и присоединились к «Зениту» и «Краснодару», имеющий аналогичный показатель. «Ахмат» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея девять очков после девяти сыгранных матчей.