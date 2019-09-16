Вечер понедельника завершил девятый тур чемпионата России двумя матчами: «Динамо» не смогло забить «Уфе», «Ростов» ожидаемо обыграл «Ахмат». Были в эти выходные и другие предсказуемые результаты — победы основных лидеров. Без провалов тоже не обошлось — «Спартак» в очередной раз не смог порадовать болельщиков.

Nevasport подводит итоги девятого тура РПЛ.

Провал тура

Главная неудача прошедшего тура – поражение «Спартака» от «Урала». «Красно-белые» вели со счётом 1:0, но сохранить своё преимущество не смогли. Два пропущенных гола во втором тайме сделали своё дело – отыграться «Спартак» уже не успел.

Вызвали вопросы и действия Олега Кононова, который на 71-й минуте поменял Андрея Ещенко на Николая Рассказова. Стоит ли менять защитника на защитника, когда твоя команда проигрывает заведомо более слабому сопернику за 20 минут до финального свистка*

Казалось бы, игроки «красно-белых» окончательно подвели Кононова под монастырь, но вдруг выяснились интересные подробности …

Новость тура

Оказалось, Кононов сам попросился в отставку! Специалист решил не ждать, когда его выгонят с позором – решил уйти сам, пока не поздно. Но Федун, как говорят СМИ, не отпустил. Видимо, в «Спартаке» хотят видеть не четыре поражения в пяти матчах, а десять в десяти. Иначе непонятно, зачем руководству тянуть тренера, который топит сам себя.

Закономерность тура

Футбольный уикенд получился не очень богатым на сенсации: основные лидеры одержали ожидаемые победы. Так, «Зенит» закономерно обыграл тульский «Арсенал», «Локомотив» справился с «Сочи», а «Краснодар» — с «Крыльями Советов». В последнем матче тура «Ростов» дома не испытал проблем с «Ахматом».

Выбирать, какая из этих побед более закономерна, нет смысла: главное, что все четыре команды взяли свои очки. «Краснодар», «Ростов» и «Зенит» лидируют в таблице, а вот «Локомотив» пока идет вне первой тройки.

Неудачники тура

Девятый тур оказался довольно насыщенным на пенальти: арбитры щедро назначали одиннадцатиметровые, однако игроки не спешили их реализовывать. Так, в восьми матчах можно насчитать сразу четыре незабитых пенальти.

Первым неудачником стал Сердар Азмун, имевший шанс удвоить преимущество «Зенита» в матче с «Арсеналом». Однако пробил иранец очень вяло и поразить ворота не смог. Когда арбитр назначил еще один одиннадцатиметровый, к точке подошел уже не Азмун, а Дриусси – аргентинец оказался более хладнокровным.

Поддержал заданную тенденцию Фёдор Чалов, который не смог пробить вратаря «Тамбова». Как и Азмун, форвард армейцев решил ограничиться легким ударом, которого не хватило для гола.

Ещё две ошибки на точке были допущены в матче «Краснодара» с «Крыльями», причем не справились игроки обеих команд. Сначала Александр Соболев отправил мяч точно в руки Матвею Сафонову, потом то же самое сделал Ари. Правда, гол «Краснодара» всё равно состоялся – тот же Ари успел на добивание.

Цитата тура

Автором главного высказывания недели стал главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. Он крайне эмоционально отреагировал на поражение от ЦСКА. «Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это г***», — заявил Григорян. Как водится, цитата сразу превратилась в мем.