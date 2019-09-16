Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Монако».

Как сообщает Calciomercato, итальянский специалист попал в сферу интересов французского клуба. Источник утверждает, что руководство «Монако» активно обдумывает вариант с увольнением нынешнего главного тренера Леонарду Жардима, так как команда снова показывает неудовлетворительные результаты. Спаллетти может сменить португальца у руля команды.

Напомним, 60-летний итальянец возглавлял миланский «Интер», но был отправлен в отставку по итогам прошлого сезона. При этом его контракт с клубом еще действует, он заключен до лета 2021 года. Жардим также был уволен из «Монако», но через несколько месяцев клуб восстановил его в должности, так как пришедший на смену Тьерри Анри не смог добиться результата.