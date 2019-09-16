Олег Кононов просит «Спартак» отпустить его из клуба, волейболисты продолжают уверенно побеждать на чемпионате Европы. Это и многое другое — в обзоре главных новостей дня на Nevasport.

Кононов хочет покинуть «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подал прошение об отставке после провального матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун отказался отпускать специалиста. По информации «Чемпионата», после поражения в девятом туре Кононов обратился к руководству и сообщил о желании покинуть свой пост. Позднее он подал официальное прошение об отставке, но сегодня Федун ответил отказом.

Сборная России обыграла Финляндию на чемпионате Европы по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22). Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта победа стала четвертой подряд в рамках континентального первенства. Команда не потерпела еще ни одного поражения.

Станислава Константинова рассказала, что учит четверные прыжки

Российская фигуристка Станислава Константинова отреагировала на заявление болельщика о том, что ей пора завершить спортивную карьеру. В комментариях к фотографии Константиновой в «Инстаграме» один из подписчиков фигуристки написал ей «Пора на покой». На это резкое заявление Станислава ответила следующим образом: «Почему раньше не написали? Зачем я тут квады учу, шишки набиваю».

Забияко и Энберт пропустят Shanghai Trophy 2019

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, официально заменили Наталью Забияко и Александра Энберта в составе сборной России на турнире Shanghai Trophy 2019. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира. О причине замены в составе участников пока неизвестно.

Непряева и Ретивых выиграли лыжероллерные спринты в Тюмени

Лыжники сборной России Наталья Непряева и Глеб Ретивых одержали победы в спринтерских лыжероллерных гонках на Всероссийских соревнованиях в Тюмени. В финальном забеге Непряева, представляющая Архангельскую область, показала результат в 3:55.03. Время Ретивых в финальном забеге — 3:37.81, он также с лучшим результатом прошел стадии 1/4 и 1/2 финала.

Румынский телеведущий оскорбил Серену Уильямс

Румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной. В эфире своей ежедневной программы Банчу резко и некорректно высказался в адрес титулованной спортсменки. «Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», – сказал телеведущий.