Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень поделилась мнением по поводу выступления Анны Щербаковой на турнире Lombardia Trophy. Спортсменка одержала победу, но получила неожиданно низкие баллы за короткую программу.

«Прочитала в интернете много панических сообщений, что Анну засудили в короткой программе, но не увидела ничего криминального», — заявила Шелепень, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Спортсменка объяснили, что баллы снизили за недокрут на каскаде.

Шелепень пояснила, что на взрослом уровне Щербакова не будет сразу же получать такие же компоненты, как в юниорах. Сейчас нужно время, чтобы судьи привыкли к фигуристке — оценки должны стать выше к серии Гран-при.

Спортсменка подчеркнула, что юниоры выглядят нормально, когда соревнуются друг с другом. «Но сравнивать катание, например, Лизы Туктамышевой и Ани пока нельзя, потому что Щербакова еще ребенок, юниорка», — сказала Шелепень.