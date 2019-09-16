Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, сейчас выступающий за Южную Корею, оценил работу известного комментатора Дмитрия Губерниева.

По мнению спортсмена, Губерниев сыграл большую роль в популяризации вида спорта. «Губерниев популяризировал биатлон в России, поднял с колен. Кто-то относится к нему с презрением, потому что он и одно, и другое комментирует. Но нельзя забывать, что он реально поднял биатлон», — заявил Лапшин, слова которого приводит Sports.ru.

Биатлонист отметил, что команда Губерниева сделала многое для того, чтобы аудитория биатлона существенно возросла. Лапшин уверен, что эта работа дала результат — теперь биатлон смотрят практически в каждом доме.

Лапшин признался, что когда приехал в Корею, там практически никто не знал об этом виде спорта.

Напомним, биатлонист выступает за сборную Кореи с сезона 2017/18.