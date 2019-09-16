Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, сейчас представляющая Израиль, поделилась впечатлением от выступления Софьи Самодуровой на турнире Lombardia Trophy.

Шелепень отметила, что Самодурова испытывает определенные трудности из-за того, что у нее начался переходный возраст. Несмотря на это, спортсменке удалось собраться и хорошо исполнить произвольную программу на турнире в Бергамо.

«Но мне абсолютно не понравилась ее короткая и еще больше не понравился костюм – слишком короткий и пышный», — заявила Шелепень, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, на турнире в Италии Самодурова заняла шестое место, набрав 179,65 балла. После этого спортсменка опубликовала пост в «Инстаграме», в котором пообещала вернуться.