Рижское «Динамо» на своей арене обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, зато во втором периоде зрители увидели сразу три гола. На 22-й минуте Брэндон Макмиллан вывел «Динамо» вперед, через 11 минут Давид Улльстрем удвоил преимущество хозяев.

До ухода на перерыв «Амур» смог отыграть одну шайбу благодаря точному броску Артема Железкова. В третьей двадцатиминутке гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед: заброшенные шайбы занесли себе в актив Александр Горшков и Владислав Ушенин.

Удержать преимущество хабаровчанам не удалось: Микелис Редлихс сравнял счет за пять минут до конца встречи. В овертайме «Динамо» оказалось успешнее, победный гол забил Увис Балинскинс.

Таким образом, «Амур» потерпел семь поражений в семи матчах.