Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, теперь представляющая Израиль, поделилась мнением по поводу перспектив двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

«Думаю, она может исполнять больше трех четверных. Она их настолько легко крутит, что не кажется, что они даются ей с трудом», — заявила Шелепень, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». При этом спортсменка отметила, что Трусова может и не сохранить эти прыжки.

Шелепень добавила, что у нее противоречивые мнения на этот счет: с одной стороны, это хорошо, в женском катании появились четверные, с другой — неизвестно, как будет дальше. После переходного возраста даже тройные прыжки даются непросто, уверена спортсменка.

Шелепень также выразила мнение, что Трусова уступает Алене Косторной и Анне Щербаковой в плане катания.