В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 17 сентября, состоятся квалификации и финалы в индивидуальных упражнениях с мячом и обручем.

Российскую команду представляют три спортсменки — Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, заменившая Александру Солдатову.

Накануне в в первый день квалификации россиянки показали лучшие результаты в упражнении с обручем: Дина Аверина стала первой с оценкой 23,650, Селезнева — второй с 23,400 баллов.

Сегодня спортсменки продолжат выступление, соревнования группы D стартуют примерно в 10.35 по московскому времени. Дина и Арина Аверины покажут упражнения с мячом.