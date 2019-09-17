Фанаты московского «Динамо» с трибун требовали отставки главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.

Поклонники москвичей выкрикивали слова «Хохлов — физрук. Хохлов, уходи!» во время матча «Динамо» — «Уфа».

По итогам девяти туров текущего сезона российской премьер-лиги динамовцы занимают 11-е место в турнирной таблице, одержав две победы и набрав две очков.

Напомним, матч девятого тура российской премьер-лиги между «Динамо» и «Уфой» закончился безголевой ничьей, второй подряд для команды Дмитрия Хохлова.

Следующий матч московского клуба запланирован на 22 сентября. Бело-голубые на домашнем стадионе сыграют с новичком чемпионата России, «Сочи», в рамках десятого тура РПЛ.

Дмитрий Хохлов возглавил команду в 2017 году, ранее он тренировал молодежную команду и дубль клуба.