Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО.

Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Отметим, Александр Кокорин освободился из ИК-4 в статусе свободного агента, его контракт с «Зенитом» истек в июне 2019 года. Павел Мамаев еще является футболистом «Краснодара», однако известно, что сразу после освобождения клуб начнет процесс по расторжению соглашения с игроком.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволит игрокам выйти из колонии.

Согласно первоначальному решению суда они должны были отбывать срок до ноября-декабря 2019 года.