Российский боец UFC Забит Магомедшарипов проведет бой против против американца Кэлвина Каттара на турнире организации, который состоится в Москве 9 ноября.

Об этом сообщает ТАСС, которое ссылается на источник в команде Магомедшарипова.

Напомним, ранее стало известно что в главном бое турнира UFC в Москве встретятся российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос. Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.

Самый дешевый билет можно приобрести за две тысячи рублей, билеты возле октагона стоят 32 тысячи рублей.