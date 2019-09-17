Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Канчельскиса, он верит, что Кокорин и Мамаев смогут выступать на уровне РПЛ. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что — Роман Еременко пропустил два года, а сейчас он один из лидеров «Ростова», а Кокорин и Мамаев — не менее талантливые футболисты.

«Думаю, остаток этого сезона они проведут в клубах-середняках, а вот уже летом 2020 года могут пойти на повышение», — сказал Канчельскис, слова которого приводят «Известия».

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.