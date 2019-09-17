Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко рассказал, что Кокорин заключил новое соглашение с петербургским «Зенитом».

По словам Подалко, Кокорин буквально вчера заключил новый контракт с «Зенитом», а все остальные вопросы — к клубам.

«У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», — добавил адвокат, слова которого приводит Sport24.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.