Форвард женской сборной Белоруссии по баскетболу Анастасия Веремеенко раскритиковала российский фильм «Движение вверх».

По словам Веремеенко, каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене. Она отметила, что на нем выросли поколения игроков, и сама Веремеенко — не исключение. Баскетболистка подчеркнула, что, когда за год-полтора до премьеры она узнала, что такой фильм делается, девушка ждала его с нетерпением и была уверена, что будет сидеть в зрительском кресле и смотреть, не отрываясь.

Она добавила, что в итоге она останавливала фильм около пяти раз и заставила себя досмотреть фильм до конца.

«И вот села потом и подумала: «Зачем снимать такое дерьмо?» Они просто сломали мое детское еще представление о том удивительном миге из далекого 1972 года. Раздавили ногой, потоптались и ушли. Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте, но не до такой же степени», — сказала Веремеенко, слова которой приводит «Прессбол».

Отметим, фильм Антона Мегердичева рассказывает о сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

32-летняя Анастасия Веремеенко выступает за турецкий «Фенербахче». С 2005 по 2012 годы она играла в составе оренбургской «Надежды».