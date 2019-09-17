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  • 10:29,  17 сентября 2019
Футбол
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Стремительное освобождение Кокорина и Мамаева попало на видео

Стремительное освобождение Кокорина и Мамаева попало на видео
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: инстаграм Кокорина

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО.

Выход Кокорина и Мамаева на свободу запечатлен на видео, которое предоставлено сайтом 78.ru.

После освобождения игроков адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко рассказал, что Кокорин заключил новое соглашение с петербургским «Зенитом».

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.

Согласно первоначальному решению суда они должны были отбывать срок до ноября-декабря 2019 года.

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