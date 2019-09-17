Стремительное освобождение Кокорина и Мамаева попало на видео

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО.

Выход Кокорина и Мамаева на свободу запечатлен на видео, которое предоставлено сайтом 78.ru.

После освобождения игроков адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко рассказал, что Кокорин заключил новое соглашение с петербургским «Зенитом».

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.