Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что больше всего в фигурном катании восхищается Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой.

По словам Синицыной, Медведева ей нравится своим катанием и эмоциями, а на Туктамышеву она равняется, обучаясь сложным прыжкам.

«Алина меня восхищает каскадом лутц — риттбергер и, мне кажется, она очень прибавила после прошлого сезона», — сказала Синицына, слова которой приводит «Р-Спорт».

Отметим, Ксения Синицына занимается в «Снежных барсах» под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

Напомним, на юниорском Гран-при в Челябинске Синицына завоевала серебряную медаль. В сумме за две программы она получила 204,25 балла. Победила на этапе ЮГП в Челябинске Камила Валиева.