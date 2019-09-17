Опубликована окончательная заявка сборной России на чемпионат мира по легкой атлетике в катарской Дохе.

В заявку вошли 29 спортсменов и 24 тренера и специалиста.

В прыжках в высоту от России поехали Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк, В прыжках с шестом — Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алена Лутковская, в прыжках в длину — Дарья Клишина и Елена Соколова, в тройном прыжке — Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров.

Толкать ядро в составе сборной России будут Максим Афонин и Александр Лесной, метать молот будет Денис Лукьянов. На сорвенования по метанию диска вызваны Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина и Алексей Худяков (метание диска), на десятиборье — Илья Шкурене, на ходьбу на 20 км — Яна Смердова и Василий Мизинов, на марафон — Сардана Трофимова и Федор Шутов, бег на 400 метров — Полина Миллер и Ксения Аксенова. 400 метров с барьерам — Вера Рудакова и Валерия Андреева. 3000 метров с препятствиями — Анна Тропина и Екатерина Ивонина. 110 метров с барьерам — Сергей Шубенков.

Отметим, из-за дисквалификации ВФЛА на ЧМ в Катаре россияне также выступят в нейтральном статусе.