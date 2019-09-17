Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала об исполнении тройного акселя.

По словам Синицыной, у нее все хорошо с тройным акселем, в Челябинске она его не делала, потому что задачей было чистое катание, чтобы ей позволили выступать на втором этапе.

«Надеюсь, что вы скоро увидите мой тройной аксель на соревнованиях, но когда это случится, точно не скажу», — сказала Синицына, слова которой приводит «Р-Спорт».

Отметим, Ксения Синицына занимается в «Снежных барсах» под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

Напомним, на юниорском Гран-при в Челябинске Синицына завоевала серебряную медаль. В сумме за две программы она получила 204,25 балла. Победила на этапе ЮГП в Челябинске Камила Валиева.