Директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что в сфере интересов клуба действительно находится полузащитник Павел Мамаев.

«Интерес, конечно, есть», — сказал Шашков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, «Крылья Советов» рассматривают всех, кто может усилить команду, но пока никаких предметных разговоров не было.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о желании видеть в команде футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.