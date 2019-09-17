В официальном Twitter УЕФА был представлен новый официальный мяч группового турнира Лиги чемпионов.

В социальной сети организации опубликовано фото мяча с новой необычной расцветкой. Этим мячом команды сыграют уже в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

⚡️⚽️ Представлен новый официальный мяч группового этапа #ЛигаЧемпионов-УЕФА-2019/20 от @adidasfootball! 😍 Как вам такой дизайн? 😉 pic.twitter.com/MhF1nBh3nZ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграет в гостях с французским «Лионом». Матч, который пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне», начнется в 19:55 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Ведиоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным судьей будет Андре Марринер.

В параллельном матче сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».