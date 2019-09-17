В Баку в рамках чемпионата мира по художественной гимнастике состоятся финалы в индивидуальных упражнениях с мячом и обручем. Прямую трансляцию соревнований, которые стартуют примерно в 18:25 по московскому времени, можно посмотреть здесь.

Напомним, российскую команду представляют три спортсменки — Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, заменившая Александру Солдатову.

Отметим, накануне в в первый день квалификации россиянки показали лучшие результаты в упражнении с обручем: Дина Аверина стала первой с оценкой 23,650, Селезнева — второй с 23,400 баллов. Сегодня спортсменки продолжат выступление, Дина и Арина Аверины покажут упражнения с мячом.

Чемпионат мира в Баку будет проходить в период с 16 по 22 сентября.