Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл в Instagram поблагодарил всех за поддержку после выхода из колонии по УДО.

«Спасибо всем за поддержку», — написал Кокорин в «сториз» Instagram.

Ранее мама Александра и Кирилла Кокориных Светлана опубликовала в своем Instagram фото с сыновьями после их освобождения по УДО.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.