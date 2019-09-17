Петербургский «Зенит» в Twitter рассказал, в какой форме команда проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

«Сегодня играем в лазурном!» — сообщается в соцсетях «Зенита». Также отмечается, что «Лион» выступит в белом.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Видеоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным судьей будет Андре Марринер.

В параллельном матче сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Предыдущий матч «Зенит» выиграл в РПЛ у «Арсенала» со счетом 3:1, «Лион» в Лиге 1 сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2.