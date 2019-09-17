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  • 12:35,  17 сентября 2019
Фигурное катание
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ISU проведет в Алмате турнир памяти погибшего Дениса Тена

ISU проведет в Алмате турнир памяти погибшего Дениса Тена
Казахстанский фигурист Денис Тен. Фото: инстаграм

Международный союз конькобежцев проведет в Казахстане турнир памяти погибшего фигуриста Дениса Тена.

Об этом сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram. Как гласит сообщение, проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане.

Отмечается, что турнир будет проходить с 10 по 13 октября в родном городе Тена, Алмате, на базе спорткомплекса «Halyk Arena».

Напомним, Денис Тен скончался в июле 2018 года в результате ножевого ранения. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, в то время как сам Тен оказался поблизости. Спортсмен хотел предотвратить кражу, но грабители ударили его ножом в бедро. Фигурист был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он умер от потери крови.

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