ISU проведет в Алмате турнир памяти погибшего Дениса Тена

Международный союз конькобежцев проведет в Казахстане турнир памяти погибшего фигуриста Дениса Тена.
Об этом сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram. Как гласит сообщение, проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане.
Отмечается, что турнир будет проходить с 10 по 13 октября в родном городе Тена, Алмате, на базе спорткомплекса «Halyk Arena».
Напомним, Денис Тен скончался в июле 2018 года в результате ножевого ранения. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, в то время как сам Тен оказался поблизости. Спортсмен хотел предотвратить кражу, но грабители ударили его ножом в бедро. Фигурист был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он умер от потери крови.
Комментарии Развернуть