ISU проведет в Алмате турнир памяти погибшего Дениса Тена

Международный союз конькобежцев проведет в Казахстане турнир памяти погибшего фигуриста Дениса Тена.

Об этом сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram. Как гласит сообщение, проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане.

Отмечается, что турнир будет проходить с 10 по 13 октября в родном городе Тена, Алмате, на базе спорткомплекса «Halyk Arena».