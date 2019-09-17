Бывший защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье рассказал о случаях расизма, с которыми он сталкивался во времена выступлений в Петербурге.

По словам Пюигренье, когда «Зенит» играл с «Марселем» в Лиге Европы, в Санкт-Петербурге Джибриль Сиссе и Шарль Каборе попали под обструкцию: болельщики кидались бананами и изображали обезьян. Француз также рассказал что, когда был матч с «Тереком», и он смотрел игру на трибуне, а на табло объявляли составы, при появлении фото чернокожего игрока болельщики загудели. Пюигренье заявил, что он испытывает отвращение, когда становится свидетелем подобного.

«В «Зените» ты понимал, что чернокожих не будут приветствовать с распростертыми объятиями, в их глазах не существует проблемы. Было ощущение, что здесь просто нечего спрашивать. Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать», — сказал Пюигренье, слова которого приводит So Foot.

Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов петербургского «Зенита» в проявлении расизма. Во время матча четвертого тура против «Краснодара» на фанатском вираже был вывешен баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям». Предполагается, что он был связан с приобретением бразильца Малкома.