Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаева снова обрели стоимость на трансферном рынке. Портал Transfermarkt оценивает нападающего «Зенита» в пять миллионов евро, а полузащитника «Краснодара» — в три.

Напомним, что в середине июня трансферная стоимость игроков была обнулена, поскольку обоих заключили в колонию. До отсидки стоимость Кокорина оценивалась в 7,5 миллионов евро, а Мамаев стоил четыре миллиона.

Кокорин и его младший брат Кирилл в июне получили полгода колонии общего режима, Мамаев и общий друг компании Александр Протасовиций — и год и пять месяцев. В счет прошло то время, что задержанные провели в СИЗО.

6 сентября суд удовлетворил ходатайства игроков по условно-досрочному освобождению.