Стало известно количество болельщиков, которое поддержит «Зенит» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». На игре ожидается около 47 тысячи человек, среди которых окажутся до 300 болельщиков петербургского клуба.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 17 сентября, арбитр Майкл Оливер даст сигнал о начале встречи в 19:55 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В предыдущем матче «Зенит» обыграл в рамках РПЛ тульский «Арсенал» со счетом 3:1, «Лион» во французском чемпионате разошелся миром с «Амьеном» (2:2). В параллельном матче свой матч проведут «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Петербуржцы сыграют в лазурной форме, французский клуб будет играть в белом.