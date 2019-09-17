Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об освобождении из колонии футболиста Александра Кокорина.

По словам Боярского, возвращение Кокорина в «Зенит» – это прекрасно. Актер очень рад, что вся эта история закончилась. Боярский отметил, что футболист потерял форму, но он быстро ее наберет, чтобы принести команде максимальную пользу.

«Саша – амбициозный человек, и у него получится вернуться на свой прежний уровень, потому что нужно доказать многое и себе, и команде, Семак в него верит. Но думаю, что его главная мотивация – победить самого себя. А вообще, до первого гола, а дальше у него понесется», — сказал Боярский, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.