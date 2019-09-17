Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным.

По словам пресс-службы, которые приводит РИА «Новости», Кокорин полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок, и вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

«Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже», — гласит сообщение пресс-службы.

Также подчеркивается, что на протяжении всего разбирательства наставник «Зенита» Сергей Семак поддерживал Кокорина и его семью, и он продолжает верить в волю и характер Кокорина.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволило игрокам выйти из колонии.