Американский боец UFC Дастин Порье заявил, что может победить Хабиба Нурмагомедова и пообещал вернуться.
По словам Порье, это поражение заставляет его работать больше и лучше, вернуться сильнее и показать всем, что он извлек урок. Американец пообещал, он докажет, что способен стать чемпионом, а поражение его мотивировало. Он отметил, это неприятно, когда идешь на серии побед, подбираешься к вершине, а тебя скидывают вниз.
Он добавил, что побьет того, кого должен побить, и вернется.
«Я ненавижу отряхиваться снова и снова, но это моя история. Хабиб — особенный, но я могу победить его. В ту ночь я подвел сам себя, и это отстой», — сказал Порье, слова которого приводит ESPN.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов ранее одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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