Американский боец UFC Дастин Порье заявил, что может победить Хабиба Нурмагомедова и пообещал вернуться.

По словам Порье, это поражение заставляет его работать больше и лучше, вернуться сильнее и показать всем, что он извлек урок. Американец пообещал, он докажет, что способен стать чемпионом, а поражение его мотивировало. Он отметил, это неприятно, когда идешь на серии побед, подбираешься к вершине, а тебя скидывают вниз.

Он добавил, что побьет того, кого должен побить, и вернется.

«Я ненавижу отряхиваться снова и снова, но это моя история. Хабиб — особенный, но я могу победить его. В ту ночь я подвел сам себя, и это отстой», — сказал Порье, слова которого приводит ESPN.