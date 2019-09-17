Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой срок сине-бело-голубые подписали соглашение с Александром Кокориным.

«По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.