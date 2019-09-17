Футбольный клуб ЦСКА в официальном Twitter опубликовал поздравление бывшему футболисту команды Павлу Мамаеву с днем рождения.

«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — гласит сообщение в социальной сети армейцев.

Поздравляем чемпиона России в составе #ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры! pic.twitter.com/aDGTRUWTfi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 17, 2019

Отметим, Мамаев в данный момент принадлежит «Краснодару», команда Галицкого намерена разорвать контракт с игроком.

Ранее петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.