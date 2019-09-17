Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

По словам Фолиньо, если бы «Коламбус» был многократным обладателем Кубка Стэнли и потерял игроков, или если бы шла смена поколений, тогда бы он это понял. Однако игрок отметил, что его команда ничего не добилась, и поэтому он считает все эти рассуждения смешными.

«Мы же с ними не были чемпионами», — заявил Фолиньо, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в июле 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флорида Пантерс» на семь лет, зарплата вратаря составит около 10 миллионов долларов в год. До этого долгое время он играл за «Коламбус Блю Джекетс», дважды став обладателем «Везина Трофи». Артемий Панарин стал свободным агентом, а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Зарплата российского нападающего составит около 11,6 миллионов долларов в год.