В Германии состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».

Матч, который пройдет на стадионе «Бай-Арена», начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет поляк Павел Рачковский, помогать ему будут соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка. Видеоассистентами, ответственными за VAR, станут Павел Гиль и его помощник Бартош Франковски, а резервным судьей будет Томаш Мусял.

В параллельном матче сыграют «Атлетико» и «Ювентус».

Предыдущий матч «Локомотив» выиграл в РПЛ у «Сочи» со счетом 1:0, «Байер» в Бундеслиге разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

Следующий матч команда Юрия Семина проведет против «Оренбурга». Матч состоится 22 сентября в Оренбурге и начнется в 11:30.