Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо.

После удара несколько игроков упали на поле, после чего игра была остановлена, и им побежали оказывать помощь медицинские службы. В результате природного катаклизма четыре футболиста были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что главный тренер английского футбольного клуба «Слифорд Рейнджерс» Джим Пейси ушел из жизни после завершения матча региональной лиги против «Бригг Таун». Трагедия произошла после того, «Слифорд» выиграл матч, и Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Когда тренер возвращался в раздевалку, он рухнул на газон. Спасти 50-летнего Пейси врачам не удалось.