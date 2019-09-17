Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возвращение Александра Кокорина в стан сине-бело-голубых.

По словам Медведева, такие решения в такой непростой ситуации не могут приниматься автоматически без серьезного рассмотрения. Функционер считает важным заявление Кокорина о том, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в «Зените», а также его слова, что он готов играть бесплатно. По мнению Медведева, такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются.

Гендиректор «Зенита» добавил, что Кокорин очень много пережил за этот год, и они не раз разговаривали по телефону, договорившись, что обязательно отметят его выход на поле в основном составе команды.

«Надеюсь, что процесс восстановления пройдёт хорошо, и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, судьба этой заявки будет положительной», — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.