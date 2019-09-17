Венгер может возглавить «Спартак», Цорн поехал на переговоры

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении француза, и гендиректор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести с французским специалистом предварительные переговоры, на которых он сможет понять, готов ли Венгер поехать в Россию и какие у него требования по зарплате.

Ранее Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды, однако в СМИ сообщалось, что тренер подал прошение об отставке после провального матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун отказался отпускать специалиста.