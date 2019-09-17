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  • 16:27,  17 сентября 2019
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Венгер может возглавить «Спартак», Цорн поехал на переговоры

Венгер может возглавить &#171;Спартак&#187;, Цорн поехал на переговоры
Арсен Венгер. Фото: Википедия

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении француза, и гендиректор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести с французским специалистом предварительные переговоры, на которых он сможет понять, готов ли Венгер поехать в Россию и какие у него требования по зарплате.

Ранее Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды, однако в СМИ сообщалось, что тренер подал прошение об отставке после провального матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун отказался отпускать специалиста.

Сейчас «Спартак» идет на шестом месте турнирной таблицы с 14 очками.

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