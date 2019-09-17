Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Трэвис Бойд рассказал, что намерен воспользоваться отсутствием отбывающего дисквалификацию за кокаин Евгения Кузнецова.

По словам Бойда, он не хочет повторения ситуации, которая была в прошлом сезоне, когда хоккеист играл три матча, потом пропускал четыре, а затем играл еще два. Бойд отметил, что хочет играть в каждой встрече.

Он подчеркнул, что никто не желает видеть дисквалификации, особенно в своей команде.

«Я люблю Кузю — он один из самых приятных парней в команде. Но для меня его дисквалификация также — абсолютный шанс. В трех первых играх сезона я надеюсь показать, на что я способен. Если я получу этот шанс, я должен им воспользоваться», — сказал Бойд, слова которого приводит The Washington Post.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. В Национальной хоккейной лиге Кузнецов пропустит три матча.

Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.