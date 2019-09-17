Женская сборная России по волейболу сыграет против команды Южной Кореи в рамках Кубка мира по волейболу. Турнир проходит в Иокогаме.

Начало встречи назначено на 6:30 по московскому времени. Команды проведут матч на площадке «Иокогама Арена».

Сборная России одержала две победы и потерпела одно поражение на старте турнира. Команда Серджио Бузато смогла победить сборные Камеруна и Японии, но уступила команде Китая. Корея дважды проиграла, Китаю и Доминиканской республике, и один раз победила — сборную Японии.

Последний раз Россия и Корея встречались на площадке в рамках квалификационного раунда Олимпийских игр, тогда победа осталась за российской сборной. Счет в матче 3:2 в пользу России.

Кубок мира по волейболу среди женских команд проходит с 14 по 29 сентября. В турнире играют 12 сборных, представляющих все континентальные зоны FIVB. Сборные сыграют в один круг по системе «каждый с каждым». С 1977 года турнир неизменно проводится в Японии.