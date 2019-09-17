Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, также известный, как Баста, станет ведущим программы «Не о боях» на канале «Матч! Боец».

Как сообщает пресс-служба телеканала, специальный выпуск, в котором примет участие музыкант, выйдет в эфир 18 сентября в 20:20 по московскому времени. Его гостем станет боец-средневес Хаял «Халк» Джаниев, успешно выступающий в профессиональном кикбоксинге и тайском боксе.

В рамках шоу Баста будет задавать Джаниеву необычные вопросы: пробовал ли он собачий корм, разговаривает ли с животными в зоопарке, и многое другое.

Специальный выпуск программы «Не о боях» приурочен к трансляции международного турнира по кикбоксингу «Орион представляет WLF: Один пояс и один путь», который состоится в Москве 20 сентября. Хаял Джанаев станет одним из его участников.