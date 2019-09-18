Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Таиланде. Для участие в соревновании в Патайю отправились девятнадцать российских спортсменов.

Основные надежды в женской команде связаны с Татьяной Кашириной, которая выступает в супертяжелой весовой категории. Также в сборную вошли Надежда Панова, Кристина Соболь, Светлана Ершова, Александра Козлова, Ольга Те, Анастасия Анзорова, Мария Вострикова, Екатерина Катина и Ксения Пашкина.

Мужская команда осталась без одного из лидеров — Руслана Албегова, который получил временное отстранение по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В Таиланд полетели Сергей Петров, Виктор Гетц, Роман Чепик, Хетаг Хугаев, Артур Бабаян, Александр Кибанов, Родион Бочков, Тимур Наниев и Антоний Савчук.

Чемпионат мира продлится до 27 сентября. Примечательно, что сборная Таиланда не сможет выступить на домашнем турнире, так как восемь из тринадцати атлетов из этой страны были пойманы на допинге.