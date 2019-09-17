Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, как дрался бы против Хабиба Нурмагомедова, чтобы одержать победу.

«Я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», — сказал Сен-Пьер, слова которого приводит Youtube-канал The Schmo.

Ранее Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя на «пенсии». Спортсмен завершил карьеру, одной из причин считается то, что он не смог договориться о бое с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сказал, что следующим соперником Хабиба будет именно Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон.

7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в поединке с американцем Дастином Порье. Бой завершился в третьем раунде после того, как Хабиб применил удушающий примем. Поединок состоялся в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242, после него медики посоветовали Нурмагомедову на неделю воздержаться от занятий спортом.