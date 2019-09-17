Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда планирует определиться с завершением карьеры.

По словам Федерера, он решил, что хочет играть до «Уимблдона», а сейчас думает об Олимпиаде в Токио. Швейцарец отметил, что уже обсуждал это со своей командой и женой, а точно примет решение в ближайшие несколько недель.

«Мне важно просто провести ряд турниров и после этого насладиться отдыхом, уделить время семье», — сказал Федерер, слова которого приводит tennis365.com.

Напомним, Федерер на мужском турнире US Open выбыл на стадии четвертьфинала, проиграв Григору Димитрову из Болгарии.

Позже колумбийская теннисистка Мария Камила Осорио Серрано, выигравшая юниорский US Open-2019, обратилась к третьей ракетке мира, заявив, что тот является ее вдохновением.