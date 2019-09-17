Выход из тюрьмы и подписание нового контракта — Александр Кокорин снова в деле. Конечно, еще нужно пройти медицинское обследование и набрать форму. Но скоро российский нападающий будет играть.

Возвращение экс-заключенного в строй слегка добавляет головной боли Семаку, которой он, конечно, только рад. Еще год назад, выздоровев после травмы «крестов», Кокорин в силу своей универсальности серьезно облегчал Семаку жизнь. Тренер мог использовать его на обоих флангах, а также на месте оттянутого нападающего и центрфорварда. Где будет играть Кокорин в «Зените» сейчас?

Центральный нападающий

Свой лучший футбол в Питере Кокорин демонстрировал при Роберто Манчини ровно два года назад. Нападающий сборной России играл в паре с Дриусси — аргентинец действовал чуть в оттяжке, а Кокорин играл по последнему защитнику. Выходило великолепно: осень 17-го обернулась настоящей весной в карьере Кокорина. Но сейчас в этой роли у «Зенита» есть Дзюба и Азмун. Это не проблема: у Азмуна уже кончились батарейки — добавление конкуренции в виде Кокорина только в тему. Будут играть в ротации в суровом лиго-чемпионском графике.

Оттянутый нападающий

Именно в этой роли Семак нашел Кокорина год назад. До заключения под стражу нападающий успел дважды выйти на замену в матчах со «Славией» и «Краснодаром», располагаясь под Дзюбой. В обоих встречах он принес огромную пользу: со «Славией» забил победный гол, а с «Краснодаром» разогнал голевую атаку. Скорее всего, именно в этой же роли Кокорин актуализируется Семаком после возвращения. Здесь в конкурентах у него Дриусси, Дзюба и Малком, но каждый из них может сыграть и на другой позиции.

Левый вингер

Слева в нападении у «Зенита» есть Дриусси, который до травмы был здесь основным. Есть Жирков, иногда закрывающий эту позицию, когда его нужно впихнуть в состав. Здесь могут сыграть Ерохин, Шатов, Кузяев, Сутормин, Малком. Наверняка Кокорина на этой позиции мы не увидим. Конкуренция высока, а в силу слабости функциональных кондиций он не сможет на должном уровне отрабатывать в обороне.

Правый вингер

На правом фланге у «Зенита» также проблем нет. Здесь всерьез будет использоваться после выздоровления Малком. Это основная позиция для Сутормина. Здесь могут играть Ерохин, Шатов, Дриусси и Мак. Опять же, Кокорину места нет — нужно слишком много отрабатывать в обороне, а с этим могут возникнуть сложности.

Вывод

Даже чисто количественно у «Зенита» хватает игроков на флангах, но не хватает форвардов. После ухода из клуба Джорджевича и Заболотного в команде возникла вакансия подмены для Азмуна и Дзюбы. Очевидно, что до зимнего перерыва Кокорин будет использоваться Семаком в нападении.