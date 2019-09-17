Полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан прокомментировал слова главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, который заявлял, что черногорец не готов к выступлению в РПЛ.

По словам Кашчелана, для него это характеристика слабаков – тех, кто не может говорить прямо в глаза. Футболист назвал Григоряна человеком, который показал свое истинное лицо, и он отметил, что не любит таких людей.

Кашчелан рассказал, как после матча с «Факелом» Григорян просил его и других опытных футболистов поговорить с руководством, чтобы с него сняли давление, потому что перед ним стояла четкая задача занять первое место. Игроки это сделали, потому что в команде был нужен результат и спокойная обстановка.

«А то, что он потом заявил, очень некрасиво. Можно вспомнить и то, как мне сообщили, что я не нужен. Опять же, узнал об этом не напрямую от Григоряна. Он отправил кому-то в клубе голосовое сообщение, а тот человек переправил мне», – сказал Кашчелан, слова которого приводит «Большой спорт».

Напомним, Григорян стал главным тренером «Тамбова» в апреле, когда команда шла на первом месте в ФНЛ. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, такое решение было принято из-за небольшого спада в команде — нужно было оживить коллектив. В этом причина увольнения предыдущего тренера Искакова.