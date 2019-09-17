Футбольный клуб «Краснодар» планирует обсудить с полузащитником Павлом Мамаевым возможность дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, руководство черно-зеленых в ближайшее время обсудит с игроком совместные планы.

Ранее «Краснодар» планировал разорвать контракт с футболистом, и подавал соответствующее заявление в палату РФС по разрешению споров.

Ранее петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.