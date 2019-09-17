В Гданьске (Польша) состоится пятый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 сентября, медали будут разыграны во всех четырех дисциплинах.

В женском одиночном катании Россию представят две участницы — Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. В соревновании юношей выступят Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов. В танцах на льду от России заявлены Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов. В парном катании на льду появятся Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Анна Щеглова/Илья Калашников.

Среди зарубежных фаворитов можно выделить американку Алису Лю, кореянку Се Ён Ви и Екатерину Куракову, выступающую за Польшу. В мужском катании стоит обратить внимание на итальянца Даниэля Грассля, владеющего четверными прыжками.